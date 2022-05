DIRETTA F1, GP Miami 2022 LIVE: tutti in pista per la Q1, Verstappen favorito n.1 per la pole (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO 22.03 Ecco anche Verstappen, Perez, Hamilton e Russell. Mancano all’appello i soli Alonso e Bottas. Ocon, come detto, non scenderà in pista. 22.02 Gomme soft per tutti. 22.02 La temuta pioggia non dovrebbe materializzarsi. C’era un rischio del 40%, ma mai dire mai. 22.01 Subito in pista le Ferrari, attendono le Mercedes e le Red Bull. 22.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche del GP di Miami 2022 di F1. 21.57 E’ già eliminato Esteban Ocon (Alpine): i meccanici non sono riusciti a sistemare in tempo la macchina dopo l’incidente nelle FP3, dunque il francese non scenderà in pista. 21.56 Ricordiamo il regolamento. 18 minuti la durata della Q1: i peggiori 5 ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8: ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO 22.03 Ecco anche, Perez, Hamilton e Russell. Mancano all’appello i soli Alonso e Bottas. Ocon, come detto, non scenderà in. 22.02 Gomme soft per. 22.02 La temuta pioggia non dovrebbe materializzarsi. C’era un rischio del 40%, ma mai dire mai. 22.01 Subito inle Ferrari, attendono le Mercedes e le Red Bull. 22.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche del GP didi F1. 21.57 E’ già eliminato Esteban Ocon (Alpine): i meccanici non sono riusciti a sistemare in tempo la macchina dopo l’incidente nelle FP3, dunque il francese non scenderà in. 21.56 Ricordiamo il regolamento. 18 minuti la durata della Q1: i peggiori 5 ...

Advertising

zazoomblog : DIRETTA F1 GP Miami 2022 LIVE: Verstappen favorito per la pole Sainz non può sbagliare - #DIRETTA #Miami #LIVE:… - xxxhgio : RT @SkySportF1: ? ANCHE LA EX FIRST LADY È PRONTA ?? PER LE QUALIFICHE DI MIAMI IL LIVE ? - SkySportF1 : ? ANCHE LA EX FIRST LADY È PRONTA ?? PER LE QUALIFICHE DI MIAMI IL LIVE ? - maron_barbara : RT @RadioLiveGP: ?? PODCAST IN DIRETTA: F1 | GP Miami 2022 - Commento LIVE Qualifiche su @Spreaker - sowmyasofia : in diretta con @RiccardoTrullo per #temaperiodico di @periodicodaily con le qualifiche del #MiamiGP -