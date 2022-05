Di Lorenzo: “Delusione per aver mancato lo scudetto. Chiedo scusa ai tifosi” (Di sabato 7 maggio 2022) Giovanni Di Lorenzo terzino del Napoli, ha parlato dopo Torino-Napoli, manifestando grande Delusione per lo scudetto sfiorato. l Napoli batte 0-1 il Torino grazie al gol di Fabián Ruiz e mette praticamente in cassaforte il terzo posto. Al termine della partita , il difensore azzurro, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto in mixed zone: “I tifosi ci sono sempre stati vicino. Ci sta un po’ di Delusione per il mancato raggiungimento di un qualcosa di bello, pero’ la stagione è sicuramente più che positiva. Siamo contenti di essere entrati in Champions e adesso ci teniamo a chiudere bene l’anno. I tifosi ci sono sempre stati vicino, anche oggi erano in tanti e ci fa piacere dedicare a loro la vittoria. Giovanni Di Lorenzo ha poi aggiunto ... Leggi su napolipiu (Di sabato 7 maggio 2022) Giovanni Diterzino del Napoli, ha parlato dopo Torino-Napoli, manifestando grandeper losfiorato. l Napoli batte 0-1 il Torino grazie al gol di Fabián Ruiz e mette praticamente in cassaforte il terzo posto. Al termine della partita , il difensore azzurro, Giovanni Di, è intervenuto in mixed zone: “Ici sono sempre stati vicino. Ci sta un po’ diper ilraggiungimento di un qualcosa di bello, pero’ la stagione è sicuramente più che positiva. Siamo contenti di essere entrati in Champions e adesso ci teniamo a chiudere bene l’anno. Ici sono sempre stati vicino, anche oggi erano in tanti e ci fa piacere dedicare a loro la vittoria. Giovanni Diha poi aggiunto ...

