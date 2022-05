Benjamin Clementine sabato 6 agosto al No Borders Music Festival (Di sabato 7 maggio 2022) È una figura di culto nella scena Musicale e artistica internazionale: cantautore, Musicista polistrumentista e poeta, Benjamin Clementine è il terzo nome annunciato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano per la 27esima edizione del No Borders Music Festival. Sarà il grande protagonista del “Concerto in alta quota” al Rifugio Gilberti a Sella Nevea, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna, in programma sabato 6 agosto alle ore 14:00. I biglietti per il concerto saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 9 maggio online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati ticketone. Inglese di origine ghanese, Benjamin Clementine si trasferisce a Parigi a 18 anni. ... Leggi su udine20 (Di sabato 7 maggio 2022) È una figura di culto nella scenaale e artistica internazionale: cantautore,ista polistrumentista e poeta,è il terzo nome annunciato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano per la 27esima edizione del No. Sarà il grande protagonista del “Concerto in alta quota” al Rifugio Gilberti a Sella Nevea, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna, in programmaalle ore 14:00. I biglietti per il concerto saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 9 maggio online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati ticketone. Inglese di origine ghanese,si trasferisce a Parigi a 18 anni. ...

