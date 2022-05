Barbara D’Urso vuole entrare in politica prima o poi

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 7 maggio 2022) In un’intervista rilasciata a La Stampa e firmata da Andrea Malagutiin occasione del suo 65esimo compleanno parla della sua vita, della sua carriera e del suo futuro cheo poi, e non si sa quanto ci sia di serio e quanto di faceto, potrebbe avere a che fare con la. La conduttrice di Pomeriggio 5 intanto smentisce in modo perentorio la cancellazione del suo contratto in scadenza con Mediaset a settembre, come aveva annunciato Dagospia qualche giorno fa. Secondosi tratta di voci non vere, dettate da chifare più click o invece è “ossessionato da lei” tanto da inventare storie assurde al pari di quella che potrebbe essere – il paragone è suo – il fidanzamento con un panda. La chiacchierata con Malaguti spazia dall’infanzia, con il ricordo ...