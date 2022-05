Armi all’Ucraina. Draghi se la svigna dal Parlamento. Il leader M5S chiede trasparenza. Ma il premier scappa in America (Di sabato 7 maggio 2022) Dire che i due leader siano ai ferri corti è forse un eufemismo. Lo scontro tra Mario Draghi e Giuseppe Conte pare assumere ogni giorno che passa i contorni di uno scontro totale. Prima il superbonus, dunque la posizione dell’Italia troppo sdraiata con la Nato, ancora l’inceneritore a Roma. E soprattutto l’invio di nuove Armi – anche pesanti – all’Ucraina. Lo scontro tra Draghi e Conte pare assumere ogni giorno che passa i contorni di uno scontro totale Le divisioni tra Movimento cinque stelle e governo sembrano sempre più siderali. E ora l’impressione è che neanche si faccia nulla per ricomporre la frattura. Dopo che il ministro della Difesa Lorenzo Guerini due giorni fa aveva detto chiaramente che “l’impegno italiano continuerà a supportare l’Ucraina nella sua difesa dall’aggressione russa anche con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 7 maggio 2022) Dire che i duesiano ai ferri corti è forse un eufemismo. Lo scontro tra Marioe Giuseppe Conte pare assumere ogni giorno che passa i contorni di uno scontro totale. Prima il superbonus, dunque la posizione dell’Italia troppo sdraiata con la Nato, ancora l’inceneritore a Roma. E soprattutto l’invio di nuove– anche pesanti –. Lo scontro trae Conte pare assumere ogni giorno che passa i contorni di uno scontro totale Le divisioni tra Movimento cinque stelle e governo sembrano sempre più siderali. E ora l’impressione è che neanche si faccia nulla per ricomporre la frattura. Dopo che il ministro della Difesa Lorenzo Guerini due giorni fa aveva detto chiaramente che “l’impegno italiano continuerà a supportare l’Ucraina nella sua difesa dall’aggressione russa anche con ...

