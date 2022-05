Ancelotti: “Il gruppo del Real è molto umile. Ci rimarrei fino a 80 anni” (Di sabato 7 maggio 2022) Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro l’Atletico Madrid. I Blancos hanno già conquistato la Liga e la finale di Parigi di Champions League, eliminando il Manchester City di Guardiola, ma non vogliono abbassare la guardia. Di seguito il suo intervento. “La squadra sta abbastanza bene, ho ancora qualche dubbio ma abbiamo avuto due giorni di riposo e domani penserò all’undici titolare. Schiererò la squadra migliore e l’unica cosa certa è che giocherà Lunin. Queste quattro partite di campionato ci fanno bene perché possiamo mantenere la forma e il ritmo partita. Rispetteremo gli avversari e soprattutto questa maglia: daremo il massimo”. Ancelotti si è anche soffermato sul pasillo, ovvero il corridoio di applausi che la squadra avversaria riserva ai campioni di Spagna: “Gli ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Carlo, tecnico delMadrid, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro l’Atletico Madrid. I Blancos hanno già conquistato la Liga e la finale di Parigi di Champions League, eliminando il Manchester City di Guardiola, ma non vogliono abbassare la guardia. Di seguito il suo intervento. “La squadra sta abbastanza bene, ho ancora qualche dubbio ma abbiamo avuto due giorni di riposo e domani penserò all’undici titolare. Schiererò la squadra migliore e l’unica cosa certa è che giocherà Lunin. Queste quattro partite di campionato ci fanno bene perché possiamo mantenere la forma e il ritmo partita. Rispetteremo gli avversari e soprattutto questa maglia: daremo il massimo”.si è anche soffermato sul pasillo, ovvero il corridoio di applausi che la squadra avversaria riserva ai campioni di Spagna: “Gli ...

