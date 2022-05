Amici21 | “Non riesce a respirare”: allarme rosso in studio, preoccupazione palpabile (Di sabato 7 maggio 2022) Svelato un’allarmante retroscena ad Amici21: un giovane talento si è sentito male, momenti da brivido prima della semifinale. Maria De Filippi ad Amici21(fonte youtube)Momenti difficile, per uno dei ragazzi di Amici21. La finale si avvicina sempre più, e lo stress sta salendo alle stelle per i talenti superstiti. Nelle ultime ore uno dei potenziali vincitori ha avuto un vero e proprio crollo: si tratta del talentuoso ballerino di modern Dario Schirone. Il performer, già reduce dal faticoso percorso nel talent, è spesso bersaglio di aspre critiche da parte della maestra Alessandra Celentano. È stata proprio l’inflessibile insegnate a provocare il breakdown del ballerino, e si teme per le sue condizioni di salute. “Lo ha fatto piangere!”: scatta la denuncia sui social, scalpore ad Amici21 il ballerino di modern Dario ... Leggi su specialmag (Di sabato 7 maggio 2022) Svelato un’allarmante retroscena ad: un giovane talento si è sentito male, momenti da brivido prima della semifinale. Maria De Filippi ad(fonte youtube)Momenti difficile, per uno dei ragazzi di. La finale si avvicina sempre più, e lo stress sta salendo alle stelle per i talenti superstiti. Nelle ultime ore uno dei potenziali vincitori ha avuto un vero e proprio crollo: si tratta del talentuoso ballerino di modern Dario Schirone. Il performer, già reduce dal faticoso percorso nel talent, è spesso bersaglio di aspre critiche da parte della maestra Alessandra Celentano. È stata proprio l’inflessibile insegnate a provocare il breakdown del ballerino, e si teme per le sue condizioni di salute. “Lo ha fatto piangere!”: scatta la denuncia sui social, scalpore adil ballerino di modern Dario ...

