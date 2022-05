Zagarolo, scoppia la polemica per la ‘Z’ filorussa (Di venerdì 6 maggio 2022) Avete esagerato nell’evidenziare la Z? “Il regista Stanley Kubrick, diceva: ‘io il film ve l’ho fatto, ora sta a voi capirlo’”. Ci risponde in modo sibillino Gianluca Giampà, responsabile dell’organizzazione della sezione Pci Monti Prenestini-Casilina (Roma) in merito alla locandina pubblicata sui social dalla stessa sezione comunista e che promuove una manifestazione in occasione della Festa della Vittoria, il 9 maggio, data della sconfitta della Germania nazista al termine della Seconda guerra mondiale. Evento che, per la cronaca, i comunisti prenestini invece celebreranno a Zagarolo, comune alle porte di Roma, domenica 8 maggio. L’iniziativa pubblicitaria ha fatto indignare molti dal momento che sul manifesto la "Z" di Zagarolo è stata ingrandita a tal punto che potrebbe richiamare la lettera “Z”, simbolo dell’esercito russo e dell’invasione ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 6 maggio 2022) Avete esagerato nell’evidenziare la Z? “Il regista Stanley Kubrick, diceva: ‘io il film ve l’ho fatto, ora sta a voi capirlo’”. Ci risponde in modo sibillino Gianluca Giampà, responsabile dell’organizzazione della sezione Pci Monti Prenestini-Casilina (Roma) in merito alla locandina pubblicata sui social dalla stessa sezione comunista e che promuove una manifestazione in occasione della Festa della Vittoria, il 9 maggio, data della sconfitta della Germania nazista al termine della Seconda guerra mondiale. Evento che, per la cronaca, i comunisti prenestini invece celebreranno a, comune alle porte di Roma, domenica 8 maggio. L’iniziativa pubblicitaria ha fatto indignare molti dal momento che sul manifesto la "Z" diè stata ingrandita a tal punto che potrebbe richiamare la lettera “Z”, simbolo dell’esercito russo e dell’invasione ...

Advertising

GramsciAG : RT @GiampaoloScopa: 'Comunisti che esibiscono la nuova indegna svastica russa. Che vergogna'. Scoppia la polemica per il manifesto della fe… - GiampaoloScopa : 'Comunisti che esibiscono la nuova indegna svastica russa. Che vergogna'. Scoppia la polemica per il manifesto dell… - madipach : RT @fattoquotidiano: Zagarolo, scoppia la polemica per la ‘Z’ filorussa utilizzata nel manifesto di una sezione romana del Pci https://t.co… - MariellaLoi : RT @ilgiornale: 'Comunisti che esibiscono la nuova indegna svastica russa. Che vergogna'. Scoppia la polemica per il manifesto della festa… - TerrinoniL : Zagarolo, scoppia la polemica per la 'Z' filorussa utilizzata nel manifesto di una sezione romana del Pci - Il Fatt… -