Ucraina, il drone sorvola il villaggio di Popasna: non esiste più niente, tutto è stato spazzato via dalla guerra (video) (Di venerdì 6 maggio 2022) Ecco le immagini della città di Popasna, nell’Oblast’ di Luhans’k, in Ucraina. Il video mostra la distruzione lasciata dalla guerra. Le immagini sono terribili e mostrano con crudezza la devastazione delle bombe. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Ecco le immagini della città di, nell’Oblast’ di Luhans’k, in. Ilmostra la distruzione lasciata. Le immagini sono terribili e mostrano con crudezza la devastazione delle bombe. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

