Tumore al fegato, premiato lo studio di una ricercatrice dell’Ateneo di Udine (Di venerdì 6 maggio 2022) Che il suo ruolo fosse essenziale nella riparazione del DNA di cellule danneggiate era ben noto da tempo ma che la proteina APE1 fosse anche indice di “qualcosa che non funziona”, quando è presente in quantità particolarmente elevate nel siero dei pazienti, lo si è scoperto soltanto da poco. Livelli alterati nelle cellule e nei fluidi ematici sono infatti, ad oggi, un indice di possibile epatocarcinoma in corso, riconoscendo dunque in questa molecola l’insospettabile ruolo di nuovo biomarcatore prognostico. A scoprirlo, il brillante studio finanziato da Fondazione AIRC che, con la collaborazione della Fondazione Italiana fegato, è valso all’autrice, Giovanna Mangiapane, ben due riconoscimenti, l’annuale PhD Award dell’Università di Udine e il Premio SIMAG – Società Italiana di Mutagenesi Ambientale e Genomica. Un traguardo ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 maggio 2022) Che il suo ruolo fosse essenziale nella riparazione del DNA di cellule danneggiate era ben noto da tempo ma che la proteina APE1 fosse anche indice di “qualcosa che non funziona”, quando è presente in quantità particolarmente elevate nel siero dei pazienti, lo si è scoperto soltanto da poco. Livelli alterati nelle cellule e nei fluidi ematici sono infatti, ad oggi, un indice di possibile epatocarcinoma in corso, riconoscendo dunque in questa molecola l’insospettabile ruolo di nuovo biomarcatore prognostico. A scoprirlo, il brillantefinanziato da Fondazione AIRC che, con la collaborazione della Fondazione Italiana, è valso all’autrice, Giovanna Mangiapane, ben due riconoscimenti, l’annuale PhD Award dell’Università die il Premio SIMAG – Società Italiana di Mutagenesi Ambientale e Genomica. Un traguardo ...

