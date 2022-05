Spezia-Lazio | Thiago Motta ancora infuriato | l’ha detto in conferenza!

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sembrerebbe respirarsiaria testa in casadopo la sconfitta di sabato scorso per 3-4 contro la. Il più arrabbiato sarebbe proprio il tecnico della squadra,, che durante la conferenza stampa della sfida contro l’Atalanta si è lasciato andare ad un duro sfogo.Dichiarazioni“I miei ragazzi hanno subito una ingiustizia perché non si tratta di un episodio frutto di interpretazione, non può esistere una persona al mondo che può negarlo. Il fuorigioco non visto di Acerbi ci fa mancare punti importanti, ma al di à di questo mi incazzo perché i miei ragazzi in campo avevano meritato un risultato diverso e questo mi fa arrabbiare“. Ha ...

Codacons al Tribunale: "Milan -da rigiocare". La richiesta per i due match di Serie A Il Codacons ha presentato un ricorso al Tribunale di Roma con la richiesta alla Figc di ripetere le partite Milan -e ...Testa al campo, vietato farsi condizionare anche dagli episodi arbitrali , come la rete di Acerbi convalidata in: 'I margini di errore quando il cerchio si stringe sono ridotti per ...Da Inter-Empoli a Hellas Verona-Milan, passando per la corsa promozione in serie B: il palinsesto calcistico di DAZN per i prossimi giorni.Depositata richiesta ufficiale per la ripetizione di due partite di Serie A: arriva il comunicato con le motivazioni ...