Spazio | Colao | Motore M10 per Vega passo avanti tecnologico importante

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Il successo del primo test di accensione delGreen M10 è une strategico per i sistemi avanzati di accesso allo". A rilevarlo è il ministro dell'Innovazione tecnologica e Transizione digitale Vittorioin merito al test per il nuovoM10 a ossigeno e metano liquido di Avio per il lanciatore. "Il governo - sottolinea- sostiene progetti come questo che espandono le capacità industriali italiane con tecnologie innovative e rafforzano la nostra partecipazione all'economia delloe ai servizi a terra ad essa collegati". Il ministro evidenzia inoltre che "questi successi si basano sulla filiera di ...

Adnkronos

