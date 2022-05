Si annuncia un weekend tra nuvole e deboli piogge

(Di venerdì 6 maggio 2022) Venerdì 6 maggio: si avvicina unche non promette cieli azzurri sopra Bergamo. Vediamo se sarà davvero così con il bollettino del Centro meteo lombardo a cura di Marco Tarantola. ANALISI GENERALE Sulla Lombardia continuo alternarsi di momenti soleggiati e fasi instabili, seppur non sia previsto l’arrivo di fronti organizzati in grado di portare maltempo diffuso. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa. Da lunedì si assisterà ad una decisa stabilizzazione delle condizioni meteo, con la possibilità di raggiungere o avvicinare i primi 30°C dell’anno. Venerdì 6 maggio 2022 Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto sulla Lombardia, condiffuse su buona parte delle aree di pianura e sui rilievi prealpini. Nuvoloso ...

