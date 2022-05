Serie B, LIVE: Cremonese, Vicenza, Ascoli e Pisa avanti. Monza, Lecce ancora sullo 0-0 (Di venerdì 6 maggio 2022) Il campionato dell'incertezza è arrivato all'atto conclusivo. A sognare la promozione diretta sono in 4: Lecce, Monza, Cremonese... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Il campionato dell'incertezza è arrivato all'atto conclusivo. A sognare la promozione diretta sono in 4:...

Advertising

infoitsport : ??Diretta Live risultati 38^ Serie B: al via tutte le gare serali - infoitsport : Risultati Serie B, la diretta LIVE della 38^ e ultima giornata - infoitsport : Serie B, la diretta dell'ultima giornata: le promosse in A live - CalcioOggi : Inter-Empoli 4-2: Lautaro guida la rimonta dei nerazzurri, primi in classifica - Corriere della Sera - CalcioOggi : Inter - Empoli: 4-2 - Serie A - Risultato finale e commento alla partita - Virgilio Sport -