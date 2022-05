Sei miliardi per Kiev. Zelensky: "Serve piano Marshall" (Di venerdì 6 maggio 2022) "La ricostruzione inizia oggi, non in un lontano futuro". A lanciare il messaggio di speranza e' il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. E' stato lui a caldeggiare fin dal principio l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) "La ricostruzione inizia oggi, non in un lontano futuro". A lanciare il messaggio di speranza e' il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. E' stato lui a caldeggiare fin dal principio l'...

Advertising

TeresaJordano70 : RT @grande_luciano: 50 miliardi andati in fumo al Monte Paschi di Siena e tutti assolti poi l'agenzia delle entrate ti perseguita per 100 e… - Luis91052594 : RT @grande_luciano: 50 miliardi andati in fumo al Monte Paschi di Siena e tutti assolti poi l'agenzia delle entrate ti perseguita per 100 e… - francesco4733 : RT @grande_luciano: 50 miliardi andati in fumo al Monte Paschi di Siena e tutti assolti poi l'agenzia delle entrate ti perseguita per 100 e… - FuoriIncuboUe : RT @grande_luciano: 50 miliardi andati in fumo al Monte Paschi di Siena e tutti assolti poi l'agenzia delle entrate ti perseguita per 100 e… - Peppezappulla : RT @grande_luciano: 50 miliardi andati in fumo al Monte Paschi di Siena e tutti assolti poi l'agenzia delle entrate ti perseguita per 100 e… -