Rhove | Shakerando domina le classifiche dei singoli e su TikTok

Rhove rimane in vetta per la terza settimana consecutiva alla classifica italiana dei singoli con la sua hit Shakerando che sta spopolando anche su TikTok Rhove rimane in vetta per la terza settimana consecutiva alla classifica italiana dei singoli (FIMI) con la sua hit Shakerando (Virgin Records/Universal Music Italia/Milano Ovest), n.1 su Spotify Italia, già certificato platino (FIMI) e tra i brani più ricercati dal pubblico italiano sulla piattaforma Shazam. Inoltre, il singolo è attualmente tra i primi brani più ascoltati anche nella classifica di Apple Music ed è arrivato i giorni scorsi alla prima posizione dei brani virali sulla piattaforma TikTok. In radio il singolo è uno dei brani più trasmessi in questo momento.

