Regione parte civile | il gup rinvia decisione sul generale Graziano

(Di venerdì 6 maggio 2022) È statata al prossimo 10 giugno l’udienza preliminare durante la quale, ieri, il gup del tribunale di Cagliari avrebbe dovuto decidere sere a giudizio per disastro ambientale il L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

pmastraaliceit1 : RT @aimone71: @robersperanza Nella mia regione, le Marche, nelle zone colpite dal terremoto del 2016, ci sono ancora case, ospedali e scuol… - LucianoLuca7 : RT @aimone71: @robersperanza Nella mia regione, le Marche, nelle zone colpite dal terremoto del 2016, ci sono ancora case, ospedali e scuol… - Sbrn65 : RT @aimone71: @robersperanza Nella mia regione, le Marche, nelle zone colpite dal terremoto del 2016, ci sono ancora case, ospedali e scuol… - GrazieAlCaxxo : RT @aimone71: @robersperanza Nella mia regione, le Marche, nelle zone colpite dal terremoto del 2016, ci sono ancora case, ospedali e scuol… - Renzoseccia : @Mainaxcs @lucatelese la crimea è Urcaina poi se vuole l'Ucraina vuole liberamente usare parte del suo territorio… -

LeccePrima

... ha precisato il presidente, senza citare quelladel Donbass fra Donetsk e Lugansk resasi ... in un'intervista ha dato una versione differente, secondo la quale le questioni delladi ...Danostra - conclude - proseguirà l'impegno anche sul fronte della promozione del territorio ... con evidenti ricadute positive sul salario dei lavoratori oltre che sul Pil della. Abbiamo ... Frode carosello con 18 imputati, la Regione Puglia si costituisce parte civile Dopo Lecce, le prossime tappe del tour "Turismo Cultura" saranno a Foggia, Bari, Taranto, BAT e l’evento conclusivo l’8 luglio a Brindisi ...Sarà discussa in commissione Salute la proposta di innalzare il massimale degli incarichi temporanei ai medici del corso di formazione specifica in medicina generale. Bigon (Pd): "Se è vero che siamo ...