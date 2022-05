Perugia-Monza in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2021/2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Perugia-Monza, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/2022. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 6 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn e SkyGo. SITO Serie B SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 6 maggio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn e SkyGo. SITOB SportFace.

Advertising

gippu1 : Il #Monza è a 90 minuti dalla sua prima promozione in serie A: 'basterà' una vittoria a Perugia venerdì sera. Adri… - CalcioOggi : Perugia - Monza, i messaggi dei tifosi prima dell'appuntamento con la storia: 'Da Olginate al Curi, un pensiero per… - ParliamoDiNews : Monza, tutti a Perugia per il sogno Serie A. Atteso anche Berlusconi - Sport - Calcio - - serieB123 : Perugia-Monza vale la serie A, Berlusconi e Galliani a un passo dall’impresa - monza_news : Perugia - Monza, i brianzoli sognano la prima storica promozione in A: le sensazioni e le ultime… -