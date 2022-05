Ormai certo il design dell’iPhone 14 Pro | bisognerà abituarsi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022) L’iPhone 14 Pro avrà un dettaglio del suocompletamente nuovo rispetto al passato. Il riferimento è al notch del pannello frontale del telefono che ospita la fotocamera anteriore e altri sensori. Ebbene, come da più parti anticipato, non ci sono più dubbi sul fatto che la forma di questa sezione sarà quella di una lettera i minuscola distesa. A darci un ulteriore riprova della specifica peculiarità del prossimo iPhone 14 Pro e dianche del modello maggiore iPhone 14 Pro Max è l’informatore Ice Universe. Quest’ultimo ha condiviso l’immagine presente in apertura articolo con protagonista il melafonino che verrà. Con lo schermo attivo e dalle sgargianti disegni, appare evidente proprio il notch con la forma di i minuscola rovesciata su un lato. Dunque la sezione prevede due fori, uno circolare che rappresenta il puntino della lettera e poi ...