Netflix, Zerocalcare annuncia una nuova serie tv: "Un progetto più lungo" (Di venerdì 6 maggio 2022) Netflix, Zerocalcare annuncia una nuova serie tv: arriverà presto un nuovo progetto del fumettista dopo lo strepitoso successo di pubblico e critica della serie tv "Strappare lungo i bordi". Netflix, Zerocalcare annuncia una nuova serie tv Dopo il successo di "Strappare lungo i bordi", la serie animata che ha conquistato il pubblico italiano della piattaforma streaming, Zerocalcare, nome d'arte di Michele Rech, è pronto a tornare con un nuovo progetto su Netflix. Continua la collaborazione con l'azienda di film e serie tv perché, come afferma lo stesso scrittore, "mi ...

fumettologica : Netflix annuncia una nuova serie tv di Zerocalcare - ProximaRadio : Buone notizie per i fan di #Zerocalcare. Il fumettista ha annunciato una nuova collaborazione con #Netflix per un p… - Higinia : RT @jan_novantuno: Zerocalcare, Bao Publishing e Movimenti stanno lavorando a una nuova serie animata per Netflix. (No, non è la seconda s… - SerieTvserie : Zerocalcare torna su Netflix con un’altra serie animata (ma non sarà il seguito di Strappare lungo i bordi) -