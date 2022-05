Milan-Spezia e Spezia-Lazio, la richiesta del Codacons spiazza tutti! (Di venerdì 6 maggio 2022) Incredibile retroscena per due partite di Serie A, il Codacons chiede al Tribunale di rigiocarle. Codacons Lazio Milan Con un esposto il Codacons presenta una richiesta al Tribunale di Roma per rigiocare le partite di Serie A Milan-Spezia e Spezia Lazio. Secondo l’associazione gli errori arbistrali sono stati troppo gravi, ecco l’esposto inviato al Tribunale: «Entrambe le partite sono state decise da due macroscopici errori tecnici del direttore di gara, degli assistenti e, nel caso di Spezia-Lazio, anche della sala VAR. Se la Federcalcio non dispone la ripetizione ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) Incredibile retroscena per due partite di Serie A, ilchiede al Tribunale di rigiocarle.Con un esposto ilpresenta unaal Tribunale di Roma per rigiocare le partite di Serie A. Secondo l’associazione gli errori arbistrali sono stati troppo gravi, ecco l’esposto inviato al Tribunale: «Entrambe le partite sono state decise da due macroscopici errori tecnici del direttore di gara, degli assistenti e, nel caso di, anche della sala VAR. Se la Federcalcio non dispone la ripetizione ...

sportface2016 : Il #Codacons presenta un ricorso al Tribunale: '#MilanSpezia e #SpeziaLazio devono essere rigiocate' - Danielee1899 : RT @CalcioFinanza: Il #Codacons ci riprova: depositato un ricorso al Tribunale di Roma per la ripetizione di Milan-Spezia e Spezia-Lazio ht… - leonzan75 : RT @CalcioFinanza: Il #Codacons ci riprova: depositato un ricorso al Tribunale di Roma per la ripetizione di Milan-Spezia e Spezia-Lazio ht… - Ale_McCoist70 : Il Codacons ha fatto richiesta ad un tribunale di Roma che vengano rigiocate Milan-Spezia e Spezia-Lazio. Non succe… - m_fabiosixthree : RT @majicojr: rigiocherei milan spezia solo per far retrocedere quella merda di thiago motta -