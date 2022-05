Advertising

Agenzia ANSA

Dal 2000 ad oggi, 153 giornalisti sono stati assassinati in, secondo Articolo 19, organizzazione indipendente a difesa della libertà di espressione. . 6 maggio 2022... dalla Spagna alla Turchia, dall'Uruguay agli Stati Uniti, dal Venezuela al; dopo aver ... La scoperta, nella notte di Natale, del corpo di un giovane, mette in luce strane ... Messico: assassinato giornalista, il nono da gennaio - America Latina Dal 2000 ad oggi, 153 giornalisti sono stati assassinati in Messico, secondo Articolo 19, organizzazione indipendente a difesa della libertà di espressione. (ANSA).Luis Enrique Ramirez rapito e assassinato. Nella classifica Rsf è il secondo Paese più pericoloso al mondo per la stampa ...