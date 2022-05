Massimo Ranieri | incidente sul palco | come sta? Trasportato in ospedale

Advertising

MediasetTgcom24 : Paura al Teatro Diana di Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo #napoli… - SkyTG24 : Massimo Ranieri, incidente sul palco durante il concerto: al pronto soccorso con il 118 - RaiNews : Paura per l'artista napoletano in scenda al Teatro Diana con 'Sogno o son desto' #MassimoRanieri - rtl1025 : ?? Paura al teatro Diana di #Napoli dove Massimo #Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto sce… - zazoomblog : Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo ricoverato in ospedale - #Massimo #Ranieri #palco #durante… -

Paura per, caduto dal palco durante uno spettacolo al teatro Diana a Napoli . Il cantattore, 71 anni compiuti lunedì scorso, è caduto dal palco durante ' Sogno e son desto' , il suo spettacolo ...Incidente perdurante lo spettacolo al teatro Diana di Napoli. Durante lo show "Sogno o son desto", il popolare artista napoletano, 71 anni da tre giorni, avrebbe messo un piede in fallo scendendo ...Massimo Ranieri, video incidente in teatro: cade dal palco e viene ricoverato in ospedale a Napoli. Come sta il cantante: ferite alla testa e alla spalla, prevista una Tac Massimo Ranieri, incidente ...Tanta paura per Massimo Ranieri nella serata di oggi, venerdì 6 maggio. Il cantante, impegnato al teatro Diana di Napoli per una replica del suo spettacolo “Sogno e son desto”, è infatti ...