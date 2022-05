Lo spread sale ancora e tocca quota 200 punti: è ai massimi dal maggio del 2020 (Di venerdì 6 maggio 2022) Nei primi scambi sui mercati telematici lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha toccato i 201 punti base. Il tasso del prodotto del Tesoro è al 3,02%, con il bond della Germania che si è limato di qualche frazione portando il differenziale a superare la cifra tonda per poi tornare a quota 199, sempre ai massimi dal maggio 2020. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Nei primi scambi sui mercati telematici lotra Btp e Bund tedeschi a 10 anni hato i 201base. Il tasso del prodotto del Tesoro è al 3,02%, con il bond della Germania che si è limato di qualche frazione portando il differenziale a superare la cifra tonda per poi tornare a199, sempre aidal. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

