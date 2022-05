L' insopportabile manicheismo degli artisti attivisti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 maggio 2022) Nemmeno Pasolini aveva sempre ragione. La frase usata da Vincenzo Trione come esergo di “Artivismo. Arte, politica, impegno” (Einaudi) è di un: “I capolavori sono sempre ideologici e politici”. Potrebbe essere sottoscritta dai supermanicheicontemporanei di cui parla Trione, critico d’arte un po’ critico dell’arte politica e un po’ no, visto che giudica benevolmente il superimpegnato e superimpegnativo Anselm Kiefer, uno per il quale l’artista deve “farsi carico del peso di colpe millenarie”. Puro piombo. Gli artivisti sono gliche “contestano l’irresponsabilità, la non-partecipazione, la diserzione morale” e forse a questo mondo servono perfino loro perché mettono voglia di tagliare la corda, di andarsi a vedere una mostra di Giovanni Boldini piena ...