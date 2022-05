La mega festa di compleanno di Enzo Miccio: “Le regole basta conoscerle per eluderle con stile” (Di venerdì 6 maggio 2022) Se Enzo Miccio festeggia il compleanno, il suo party non può che essere all’altezza degli eventi che organizza. Il wedding planner più famoso ha spento 51 candeline e per il suo compleanno ha scelto il Parioli, un noto ristorante con specialità romane. Ovviamente alla festa di compleanno di Enzo Miccio non sono mancati gli ospiti famosi, tra questi Barbara D’Urso e Costantino della Gherardesca, definiti i più scatenati della serata. Una cena favolosa, una serata unica, questa la festa per i 51 anni di Enzo Miccio, una mega festa che ha solo in parte mostrato sui social. Una serata che è andata in scena il 4 maggio con la torta arrivata a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 maggio 2022) Sefesteggia il, il suo party non può che essere all’altezza degli eventi che organizza. Il wedding planner più famoso ha spento 51 candeline e per il suoha scelto il Parioli, un noto ristorante con specialità romane. Ovviamente alladidinon sono mancati gli ospiti famosi, tra questi Barbara D’Urso e Costantino della Gherardesca, definiti i più scatenati della serata. Una cena favolosa, una serata unica, questa laper i 51 anni di, unache ha solo in parte mostrato sui social. Una serata che è andata in scena il 4 maggio con la torta arrivata a ...

