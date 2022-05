Inter - Empoli | Verona - Milan | Genoa - Juve | le ultime sulle gare della 36ª giornata

Advertising

Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Mancano poco più di 24 ore ad #InterEmpoli ?? Pensi di sapere tutto? ?? abb… - Inter : ? | QUIZ INTER-EMPOLI ?? ? Nell’attuale rosa ci sono due calciatori che in passato, hanno vestito la maglia dell’… - ESPN_FDJ : ?????????????? ?? ¡El calendario que le resta a Inter y Milan por el Scudetto! ? AC Milan ?? Fiorentina (L) ?? Hellas (V)… - martapacifica : RT @amansyn17: @martapacifica E Pinamonti al terzo gol dell’Inter si toglie la maglia dell’Empoli, si mette quella dell’Inter e va ad esult… - amansyn17 : @martapacifica E Pinamonti al terzo gol dell’Inter si toglie la maglia dell’Empoli, si mette quella dell’Inter e va… -

Si parte alle 18.45 con, si prosegue alle 20.45 con Genoa - Juve. Il sabato Torino - Napoli alle 15, a seguire Sassuolo - Udinese (ore 18) e Lazio - Sampdoria (20.45). Domenica Spezia -...... l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, si proietta verso il prossimo turno di campionato: la capolista di scena al Bentegodi conoscendo già il risultato dell'contro l'. fz/glb/gtr/...(Adnkronos) – La Serie A torna in campo da oggi per le partite della 36esima giornata di campionato. Si comincia con Inter-Empoli alle 18.45: i nerazzurri, secondo a 2 punti dal Milan capolista, ...Torna l'appuntamento con i consigli per il Fantacalcio. Ci concentriamo sui centrocampisti in occasione della 36a giornata di Serie A ...