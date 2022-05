Gemma Galgani, spiazzante confessione: a Uomini e Donne cambia tutto (Di venerdì 6 maggio 2022) Gemma Galgani rompe il silenzio e fa una spiazzante confessione che cambierà tutta la storia di Uomini e Donne. Gemma Galgani, protagonista dalla prima puntata della prima stagione di Uomini e Donne, si lascia andare ad una clamorosa confessione che potrebbe avere delle ripercussioni su alcuni protagonisti del programma di Maria De Filippi. La dama L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 6 maggio 2022)rompe il silenzio e fa unache cambierà tutta la storia di, protagonista dalla prima puntata della prima stagione di, si lascia andare ad una clamorosache potrebbe avere delle ripercussioni su alcuni protagonisti del programma di Maria De Filippi. La dama L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

decadenzaera : più sfigata di me in amore solo gemma galgani periodt - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Gemma Galgani rompe il silenzio e si espone su Ida e Riccardo! #UominieDonne #tronoover… - SilvioG92 : Gemma Galgani PERDONACI #uominiedonne - giusepp23263463 : @MauryKostanzo @CIAfra73 @Federic01996 e senza Gemma, ormai paradossalmente le vicende della Galgani non prendono p… - rainysenses : gemma galgani has NOTHING on me sto facendo la PAZZISSIMA -