Formazioni ufficiali Inter Empoli | le scelte degli allenatori

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ledimatch valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 19 Correa.(4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Stulac, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Zurkowski; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cronaca con commento della partita [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA: VENEZIA - BOLOGNA Domenica 8 maggio dalle ore 14.00 le, dalle 15.00 la cronaca con commento in ... Inter in campo alle 18:45 per la 36.a giornata di Serie A. I nerazzurri affrontano l'Empoli al Meazza. Due gli squalificati nelle file dei toscani (Verre e Stojanovic), mentre tra i ...