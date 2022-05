FI, Calabria: bene sgombero Ex Penicillina, si rafforzi lotta a abusivismo (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – “Un plauso al Prefetto Piantedosi, alle Forze dell’Ordine e alla Polizia locale per l’operazione di sgombero dell’ex stabilimento Penicillina a Roma, notoriamente una delle maggiori sacche di degrado che affliggono la Capitale. Riportare la legalità deve essere per tutti un obiettivo prioritario, ed è necessario individuare delle modalità per far sì che gli edifici sgomberati non vengano nuovamente occupati”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Da tempo ci battiamo contro il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili, per il quale la Capitale vanta un ben poco lusinghiero primato. Ecco perché- prosegue – riteniamo ingiustificabile la mozione del Pd al Campidoglio che intende assegnare agli occupanti abusivi la residenza nell’alloggio di cui si sono illecitamente appropriati.” “È necessario, al ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – “Un plauso al Prefetto Piantedosi, alle Forze dell’Ordine e alla Polizia locale per l’operazione didell’ex stabilimentoa Roma, notoriamente una delle maggiori sacche di degrado che affliggono la Capitale. Riportare la legalità deve essere per tutti un obiettivo prioritario, ed è necessario individuare delle modalità per far sì che gli edifici sgomberati non vengano nuovamente occupati”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia. “Da tempo ci battiamo contro il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili, per il quale la Capitale vanta un ben poco lusinghiero primato. Ecco perché- prosegue – riteniamo ingiustificabile la mozione del Pd al Campidoglio che intende assegnare agli occupanti abusivi la residenza nell’alloggio di cui si sono illecitamente appropriati.” “È necessario, al ...

