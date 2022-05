F1, GP Miami 2022. Charles Leclerc in testa dopo la FP1, ma è tornata la Mercedes (Di venerdì 6 maggio 2022) Splende il sole su Miami, dove si è appena conclusa la prima sessione di prove libere dell’eponimo Gran Premio di F1 previsto per domenica. I piloti hanno quindi scoperto il circuito ricavato attorno nei sobborghi della città più famosa della Florida, deputata a ospitare il quinto round del Mondiale 2022. Alla luce della novità assoluta, non sorprende che persino i protagonisti della lotta iridata siano stati vittima di qualche inconveniente. Nei primissimi minuti del turno Max Verstappen ha “baciato” i muretti con l’anteriore destra, fortunatamente senza danni. Charles Leclerc è invece finito in testacoda. Da rimarcare come Red Bull e Ferrari abbiano seguito un approccio differente. Il Drink Team è partito usando mescola morbida (così come la Mercedes), mentre la Scuderia di ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Splende il sole su, dove si è appena conclusa la prima sessione di prove libere dell’eponimo Gran Premio di F1 previsto per domenica. I piloti hanno quindi scoperto il circuito ricavato attorno nei sobborghi della città più famosa della Florida, deputata a ospitare il quinto round del Mondiale. Alla luce della novità assoluta, non sorprende che persino i protagonisti della lotta iridata siano stati vittima di qualche inconveniente. Nei primissimi minuti del turno Max Verstappen ha “baciato” i muretti con l’anteriore destra, fortunatamente senza danni.è invece finito incoda. Da rimarcare come Red Bull e Ferrari abbiano seguito un approccio differente. Il Drink Team è partito usando mescola morbida (così come la), mentre la Scuderia di ...

