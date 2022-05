“Ecco cosa mi ha fatto” UeD | Ida Platano e le accuse a Tina Cipollari | “Non posso accettarlo”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Da quando Riccardo Guarnieri è tornato nel parterre, Idadi UeD è la protagonista indiscussa del dating show di Maria de Filippi. La dama bresciana è costantemente al centro dello studio, ha avuto la possibilità di parlare e di chiarirsi con il cavaliere tarantino. Ha anche ballato con lui: alcuni pensano e sperano che tra i due ci possa essere un ritorno di fiamma, ma Ricardo Guarnieri ha più volte detto di non essere tornato a UeD per riconquistare la dama. E ultimamente Idadi UeD è finita nel mirino di, la storica opinionista del programma che dice sempre la sua in modo schietto e diretto. Tanto che alcuni telespettatori stanno iniziando a pensare che la dama bresciana in questo modo potrebbe prendere il posto di Gemma Galgani che è sempre stata oggetto delle critiche di ...

Advertising

borghi_claudio : @r_campix @olicine @VujaBoskov @ricpuglisi Ecco noto schemino che le consentirà di superare il trauma del 'ti pago… - beppe_grillo : Il pompaggio idroelettrico è una risorsa strategica per il sistema elettrico nazionale, soprattutto con la crescent… - reportrai3 : ??Dalla storia dell'ufficiale di Marina Walter Biot accusato di aver venduto segreti militari della Nato ai russi ag… - lifeelsee : ecco su cosa arriveremo domenica per giocare una delle partite più importanti della stagione: - Andrencr : @DanielsH796 Sono più poveri ecco cosa cambia -

La Gazzetta dello Sport

ci hanno raccontato a proposito del loro primo approccio con la pista romana e il paddock tricolore. Dal mondiale SBK al CIV: la Pirelli SCQ debutta a Vallelunga Gloddy e Hobbs: "Rispetto ...Se c'è unachiara, è che nessuno ha trovato una via d'uscita'. LA TOP TEN Le dieci società di ...le dieci società di eSport di maggior valore [#1] TSM // 540 milioni di dollari Variazione dal ... Tre sentenze per ogni serie: ecco cosa deciderà le semifinali di conference Sembra che l’attore abbia fatto “acquisti non consentiti” che gli sarebbero costati caro… Ecco cosa è successo. Alex Belli fa parlare di sé in ogni reality a cui prende parte; l’attore, però, al ...Dopo stasera comunque, ci sarà un’importante novità che riguarda le puntate in prima serata previste ogni settimana. La puntata dell’Isola dei Famosi di stasera 6 maggio 2022 porterà una serie di novi ...