Cybersicurezza e discipline Stem Così possono diventare inclusivi

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 maggio 2022) Stereotipi e disparità di genere. Se ne parla sempre di più, ma non solo. Si inizia a prendere decisioni che cercano di superare il gap nel lavoro e negli studi. Lee le donne: la ricerca di Euromedia Research Partiamo da un dato che è stato presentato da Alessandra Ghisleri, direttore di Euromedia Research, ieri nel corso dell’evento “Donne e materie: come superare la disparità di genere”, promosso da Fondazione Marisa Bellisario, Link Campus University e Università eCampus: il 56% degli italiani non conosce il termine, ovvero Science, Technology, Engineering and Mathematics e quasi il 14% ritiene che le donne siano biologicamente e naturalmente meno portate allo studio dellescientifiche. “Quasi 40 anni fa ? ha detto Lella Golfo, presidente della ...