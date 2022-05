Covid: Meloni, 'abolizione definitiva green pass e restrizioni' (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Invece di unirsi alle tante Nazioni che tornano alla normalità, il governo persiste nel generare ulteriore caos in cittadini e imprese. È ora di mettere la parola fine a misure inutili, caotiche e dannose per l'intera Nazione: Fratelli d'Italia continua a chiedere l'abolizione definitiva del green pass e delle restrizioni”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Invece di unirsi alle tante Nazioni che tornano alla normalità, il governo persiste nel generare ulteriore caos in cittadini e imprese. È ora di mettere la parola fine a misure inutili, caotiche e dannose per l'intera Nazione: Fratelli d'Italia continua a chiedere l'dele delle”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia

Advertising

vocedelpatriota : Covid, Meloni: FdI continua a chiedere abolizione definitiva Green Pass e restrizioni - Agenparl : COVID, MELONI: FDI CONTINUA A CHIEDERE ABOLIZIONE DEFINITIVA GREEN PASS E RESTRIZIONI) - - damorantonio : RT @sonoAra: A me non pesa indossare ancora la #mascherina. E a voi? Non capisco tutta sta' fregnacce della #Meloni #coronavirus #Covid_19… - gjscco : RT @sonoAra: A me non pesa indossare ancora la #mascherina. E a voi? Non capisco tutta sta' fregnacce della #Meloni #coronavirus #Covid_19… - LinaPenny1 : RT @sonoAra: A me non pesa indossare ancora la #mascherina. E a voi? Non capisco tutta sta' fregnacce della #Meloni #coronavirus #Covid_19… -