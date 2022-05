Covid, Ema verso l’approvazione in settembre dei vaccini ricalibrati su Omicron. Cavaleri: “Per poter cominciare campagna in autunno” (Di venerdì 6 maggio 2022) Mentre è alta l’attenzione per capire se le sottovarianti di Omicron – nelle “versioni” 4 e 5 – possano essere costituire un problema, cresce l’attesa per i primi vaccini ricalibrati sulle mutazioni. A settembre dovrebbero essere pronti per la eventuale prossima campagna di vaccinazione. Questo perché l’Agenzia Europea per i farmaci (Ema) ipotizza che ci sia una probabilità “abbastanza alta” di vedere il primo composto anti Covid, aggiornato per contrastare le varianti approvato entro settembre a livello Ue come spiegato da capo della task force sui vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri. “La nostra priorità – ha aggiunto – è assicurare l’approvazione di vaccini adattati entro settembre al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Mentre è alta l’attenzione per capire se le sottovarianti di– nelle “versioni” 4 e 5 – possano essere costituire un problema, cresce l’attesa per i primisulle mutazioni. Adovrebbero essere pronti per la eventuale prossimadi vaccinazione. Questo perché l’Agenzia Europea per i farmaci (Ema) ipotizza che ci sia una probabilità “abbastanza alta” di vedere il primo composto anti, aggiornato per contrastare le varianti approvato entroa livello Ue come spiegato da capo della task force suidell’Ema, Marco. “La nostra priorità – ha aggiunto – è assicurarediadattati entroal ...

