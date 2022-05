Cardarelli | Manfredi | “Serve rafforzare la rete di emergenza”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Ilè una grande realtà per il Mezzogiorno, ma è chiaro che da solo non ce la può fare.Si develadell’, c’è la necessità di avere più poli di accesso, ma è anche molto importante il ruolo della medicina territoriale perché senza un filtro della medicina territoriale, il pronto soccorso diventa l’unico luogo di assistenza dove convergono tutti, e nessuno può reggere una situazione del genere”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, a margine del convegno ‘Il Mezzogiorno, l’Italia e l’ansia della transizione digitale’. Il primo cittadino ha espresso l’auspicio che “si trovino soluzioni organizzative. E’ chiaro che servono anche investimenti da parte del Governo affinché si possa dare una risposta alla necessità di ...

