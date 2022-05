Can Yaman sempre più in alto: nuovo premio per l’iniziativa solidale | La sua reazione (VIDEO) (Di venerdì 6 maggio 2022) Can Yaman vola sempre più in alto: Pasta De Cecco è stato premiato grazie al successo dell’iniziativa con l’attore. Ecco la sua reazione L’attore e modello Can Yaman vola sempre più in alto con la sua brillante carriera. Il noto attore turco dopo lo straordinario successo riscontrato per la serie televisiva “DayDreamer – Le ali del sogno”, grazie al suo brillante talento sta continuando a collezione importanti traguardi. Da poche settimane si sono concluse le riprese della nuova fiction “Viola come il mare” che andrà in onda su Canale 5 in autunno dove l’attore interpreterà Francesco Demir. Can risulta essere del tutto inarrestabile. L’attore sta già lavorando su nuovi progetti anche con la sua associazione “Can Yaman for Children” ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Canvolapiù in: Pasta De Cecco è stato premiato grazie al successo delcon l’attore. Ecco la suaL’attore e modello Canvolapiù incon la sua brillante carriera. Il noto attore turco dopo lo straordinario successo riscontrato per la serie televisiva “DayDreamer – Le ali del sogno”, grazie al suo brillante talento sta continuando a collezione importanti traguardi. Da poche settimane si sono concluse le riprese della nuova fiction “Viola come il mare” che andrà in onda su Canale 5 in autunno dove l’attore interpreterà Francesco Demir. Can risulta essere del tutto inarrestabile. L’attore sta già lavorando su nuovi progetti anche con la sua associazione “Canfor Children” ...

Advertising

despina71172 : RT @CaterinaCateK: New IG story Can Yaman e Dolce & Gabbana… Un connubio perfetto. ???? #CanYamanManiaOfficial ?? #CanYaman ?? https://t.co… - TheBestCan1989 : RT @OnlyCanTeam: Tespi Award 2022 Premiata l'azienda De Cecco per l'iniziativa di beneficenza “Pasta De Cecco e Can Yaman insieme al Banco… - despina71172 : RT @Stefani29974118: Ig Story #CanYaman __ Complimenti @/dececco_pasta Tespi Awards 2022 “Premiata Pasta De Cecco e Can Yaman insieme a… - Arancha55833838 : RT @yforworld: Igs Can Yaman A Roma piove ?? ma tu sei il sole?? ??Ottima scelta della canzone ?? #CanYaman - Daniela53115684 : @CanYamanMedia Premiata l'azienda dececco per l'iniziativa di beneficenza pasta dececco.e Can yaman insieme al banc… -