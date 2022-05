Ascolti tv, Don Matteo 13: quanto ha fatto la puntata di ieri sera 5 maggio 2022? Dati auditel e share (Di venerdì 6 maggio 2022) ieri sera, 5 maggio 2022, è andata in onda la sesta puntata di Don Matteo 13, ma quanto ha fatto in termini di Ascolti tv? Ecco tutti i Dati della fiction di Rai 1. Leggi anche: Amici anticipazioni semifinale: chi esce sabato 7 maggio 2022? Riassunto, eliminati, ballottaggio, finalisti, ospite Ascolti tv ieri sera 5 maggio: quanto... Leggi su donnapop (Di venerdì 6 maggio 2022), 5, è andata in onda la sestadi Don13, mahain termini ditv? Ecco tutti idella fiction di Rai 1. Leggi anche: Amici anticipazioni semifinale: chi esce sabato 7? Riassunto, eliminati, ballottaggio, finalisti, ospitetv...

Advertising

VenezianoMario : Don Matteo, arriva Raoul Bova ed è boom di ascolti - La vita in diretta ... - tv_ascolti : Che poi tutto sommato Don Massimo non è niente male #DonMatteo13 - valentinagioia9 : RT @Raffy1380: Don Massimo:”l’importante è che la gente ascolti la canzone non il cantante”. Ricordiamocelo al prossimo Sanremo ?????? #DonMat… - Raffy1380 : Don Massimo:”l’importante è che la gente ascolti la canzone non il cantante”. Ricordiamocelo al prossimo Sanremo ????… - valinavb : La puntata di giovedì scorso di #DonMatteo13 era prevedibile fosse seguita per capire che fine avesse fatto Don Mat… -