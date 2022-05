Al Gemelli l’assistente virtuale Eric risponde ai dubbi dei pazienti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 6 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dalle esigenze condivise dalla Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS e Olympus, multinazionale giapponese che sviluppa soluzioni orientate al cliente in ambito sanitario, è nata l’idea di realizzare un servizio chiamato Endo-chat, con la creazione deldi Artificial Intelligence conversazionale(https://www.bot.it/). Questo percorso è stato realizzato da Olympus in collaborazione con Userbot – società leader nello sviluppo di piattaforme di AI conversazionale (partner tecnologico), e Media for Health, agenzia specializzata nell’healthcare (partner commerciale).è uno strumento informativo, rapido e puntuale, capace dire in autonomia a gran parte dei ...