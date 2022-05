AEW | Pericolo esodo | molte stelle stanno pensando di firmare per la WWE

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 6 maggio 2022) La AEW ha tratto beneficio dalle ondate di licenziamenti della WWE, ed alcune delle miglioridi NXT si sono trasferite a Jacksonville, ma pare che la situazione potrebbe ribaltarsi presto: diverseAEWconsiderando dicon la WWE. Con una nuova trattativa sui diritti TV in arrivo, a molti di loro è stato detto di tenere duro, dato che, con ogni probabilità, arriveranno più soldi nella compagnia, ma potrebbe comunque segnare un momento cruciale nella competizione tra AEW e WWE. Accordi televisivi fondamentali Nell’ultima Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha discusso i potenziali scenari per il nuovo pacchetto di diritti televisivi della AEW. Se la All Elite sarà in grado di aumentare le sue entrate dalla TV, il budget stipendi dei talenti salirebbe, il che porterà ad un ...