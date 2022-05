Advertising

Globalist.it

... in località Giulino di Mezzegra a, si radunano in forma organizzata centinaia di militanti dell'estrema destra per commemorare con riti e cortei l'esecuzione del Duce - si legge nel comunicato ...Domenica 8 maggio , sempre a, sarà organizzata la manifestazione No ai fascismi e ai razzismi di ieri e di oggi , motivandolo con questa spiegazione: "sia simbolo di una permanente civile ... A Dongo autorizzata la commemorazione fascista della fucilazione di Mussolini: la protesta dell’Anpi Anche l'anno scorso, l'iniziativa sul luogo della fucilazione divenne occasione per vedere i saluti fascisti e le camice nere, come in un macabro revival che periodicamente deve andare in scena.e presso le Amministrazioni locali di DONGO e Tremezzina, per chiedere che tali raduni non fossero autorizzati, continuano a rimanere inascoltate". Previsto raduno parallelo per "dire no ai fascismi" ...