Ultime Notizie – Ucraina | Nyt | “Intelligence Usa ha aiutato a uccidere generali russi”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Guerra, gli Stati Uniti hanno fornito dati diche sono serviti alle forze ucraine per localizzare emolti deimorti durante gli scontri. A rivelarlo è il New York Times, citando alti funzionari statunitensi. Washington ha assicurato a Kiev dati relativi ai previsti movimenti di truppe russe oltre alla localizzazione e a dettagli sulle basi militari mobili. Kiev ha usato queste informazioni combinandole con la propriaper condurre attacchi di artiglieria ed altri assalti che hanno portato all’uccisione degli ufficiali. Stando al New York Times, l’rivendica l’uccisione di 12sul campo di battaglia. Le fonti citate dal giornale non ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 47.039 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Martedì erano stati 62.071. Le vittime son… - fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - MercurioPsi : RT @TuttoSuRoma: Disastro Metro A, B e C a #Roma: scale mobili fuori uso e ascensori rotti, ecco la situazione - Brunodatempo : Vi auguro buona giornata. I miei tweet, dopo le umiliazioni al lavoro e le ultime notizie di salute, saranno, al s… -

Il Sole 24 ORE

Padre, madre e figlio minore accusati di tentato omicidio in un ristorante. Il capofamiglia alla guida della spedizione punitiva, sfociata in una mancata esecuzione a colpi di coltello, è stato ...'Zingaretti ha proposto le primarie per le regionali. Se ci saranno le primarie di coalizione io mi candido. Non da solo perché sarebbe velleitaro. Lavorando pancia a terra'. Lo ha detto l'assessore ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 47.039 casi (-46,5% sulla settimana) e 152 vittime Mondo - Per tutta la giornata si sono rincorse le voci sull'assalto finale dei russi all'ultima ridotta di circa duemila soldati (le unità più agguerrite dell'esercito ucraino) e un migliaio di civili ...La mossa per il big che potrebbe lasciare il club in estate. (Juventus News 24) Il problema nell'operazione Koulibaly è ovviamente legata al prezzo del cartellino: come sottolinea "AS", infatti, il ...