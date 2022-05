Stefania Orlando decide di svelare: “Dopo il Grande Fratello vip …” (Di giovedì 5 maggio 2022) Manca ormai sempre meno al nuovo show di Tommaso Zorzi intitolato “Questa E’ Casa Mia” e tra i vari protagonisti dello show vi troviamo l’ex concorrente del GF Vip 5 Stefania Orlando che insieme a Zorzi ha quindi condiviso questa bellissima esperienza televisiva. La celebre showgirl prima dell’inizio dello show ha rilasciato una luna intervista a Chi nel corso della quale ha affrontato vari argomenti. Stefania Orlando protagonista dello show di Real Time “Questa E’ Casa Mia” Questa E’ Casa Mia, è questo il nome del nuovo show al quale Stefania Orlando prenderà parte a partire da venerdì. La showgirl nel corso dell’intervista rilasciata a Chi ha proprio parlato del passaggio di rete, e quindi da Mediaset a Real Time. E nello specifico il giornalista sembrerebbe averle chiesto ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 5 maggio 2022) Manca ormai sempre meno al nuovo show di Tommaso Zorzi intitolato “Questa E’ Casa Mia” e tra i vari protagonisti dello show vi troviamo l’ex concorrente del GF Vip 5che insieme a Zorzi ha quindi condiviso questa bellissima esperienza televisiva. La celebre showgirl prima dell’inizio dello show ha rilasciato una luna intervista a Chi nel corso della quale ha affrontato vari argomenti.protagonista dello show di Real Time “Questa E’ Casa Mia” Questa E’ Casa Mia, è questo il nome del nuovo show al qualeprenderà parte a partire da venerdì. La showgirl nel corso dell’intervista rilasciata a Chi ha proprio parlato del passaggio di rete, e quindi da Mediaset a Real Time. E nello specifico il giornalista sembrerebbe averle chiesto ...

