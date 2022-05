Roma | Gualtieri | “Sì al termovalorizzatore | le polemiche non mi interessano”

(Di giovedì 5 maggio 2022)– “Dove si realizzerà il? Quando lo annunceremo lo annunceremo, non oggi”. Lo ha detto il sindaco di, Roberto, intervenendo alla trasmissione ‘Agorà Extra’ in onda su Rai 3. “Sorpreso dalle parole di Conte e dalla posizione del M5s? Asono all’opposizione, quindi è probabile che chi è all’opposizione abbia un po’ spinto a radicalizzare la posizione, che poi addirittura non hanno nemmeno votato contro, ma da quanto ho capito si sono astenuti. Ce ne faremo una ragione. La cosa importante adesso è cherecuperi il tempo perduto. A me nonlema dare risposte ai cittadini”. “Nel programma elettorale c’era scritto che bisognava potenziare la capacità di termovalorizzazione. Noi allora, ...

francesca_flati : Ma qualcuno si ricorda cosa diceva #Gualtieri in campagna elettorale? Quella annunciata dal sindaco di Roma sugli… - repubblica : Roma, Gualtieri: 'Niente drammi, il termovalorizzatore si farà anche se i 5S si astengono' [di Lorenzo D'Albergo] - ignaziocorrao : Breve storia triste: Gli “ambientalisti” italiani sostengono alle elezioni romane #Gualtieri. La soluzione di Gual… - CBinnella : Dare la residenza agli abusivi di case. E chissenefrega della #proprietaprivata Questo e’ il #PD !! Un cancro da e… - adrianopescaro1 : RT @debbyRome: Complimenti a chi ha votato #gualtieri. #roma #degrado #abusivi -

