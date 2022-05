"No a patrimoniale e tasse". Lo stop al partito delle tasse sul Fisco (Di giovedì 5 maggio 2022) Stamani il vertice del centrodestra per parlare della legge delega fiscale e della riforma sul catasto. Al termine della riunione è stato prodotto un documento con le modifiche da inviare a Draghi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) Stamani il vertice del centrodestra per parlare della legge delega fiscale e della riforma sul catasto. Al termine della riunione è stato prodotto un documento con le modifiche da inviare a Draghi

Advertising

dariodangelo91 : 2/3 governo, ma con assoluta fermezza nel contrastare ogni possibile forma di patrimoniale e aumento delle tasse su… - marisavillani : RT @VendraminA: @PD_Lazio @nzingaretti @EnricoLetta @agora_dem Patrimoniale e Sindacati piû tasse tasse tasse sul lavoro!!! Dai dai tassare… - VendraminA : @PD_Lazio @nzingaretti @EnricoLetta @agora_dem Patrimoniale e Sindacati piû tasse tasse tasse sul lavoro!!! Dai dai… - paolacx2 : Una patrimoniale per finanziare i buchi del 110 , la non riforma del catasto , il reddito di cittadinanza e tutti i… - BorgesBrasil50 : RT @SardoneSilvia: ?? #Letta punta sul catasto per alzare le tasse sulla casa. #Landini della Cgil rilancia la patrimoniale. A sinistra sono… -