Napoli, Koulibaly in scadenza: il Barca ci prova, la richiesta di DeLa (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Napoli e Koulibaly potrebbe essere addio? Il difensore vuole restare, ma il Barca ci prova e DeLa fissa il prezzo Napoli e Koulibaly sarà addio a fine stagione? Difficile, ma non impossibile. Il difensore è in scadenza nel 2023 e l’agente Ramadani arriverà a Castelvolturno per trattare con la società. Sul piatto il rinnovo del centrale con la promessa della fascia o l’interesse concreto del Barcellona. Nel primo caso Koulibaly dovrà fare uno sforzo per ridursi l’ingaggio siccome i suoi 6 milioni, tra parte fissa e bonus, annuali sono troppi per l’idea di taglio della società. Dall’altra parte gli spagnoli fanno sul serio, ma De Laurentiis spara alto e fissa il prezzo a 40 milion. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilpotrebbe essere addio? Il difensore vuole restare, ma ilcifissa il prezzosarà addio a fine stagione? Difficile, ma non impossibile. Il difensore è innel 2023 e l’agente Ramadani arriverà a Castelvolturno per trattare con la società. Sul piatto il rinnovo del centrale con la promessa della fascia o l’interesse concreto del Barcellona. Nel primo casodovrà fare uno sforzo per ridursi l’ingaggio siccome i suoi 6 milioni, tra parte fissa e bonus, annuali sono troppi per l’idea di taglio della società. Dall’altra parte gli spagnoli fanno sul serio, ma De Laurentiis spara alto e fissa il prezzo a 40 milion. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo ...

