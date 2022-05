Mourinho è ancora lo Special One | è il primo allenatore a riuscirci

(Di giovedì 5 maggio 2022) . Loe record del tecnico portoghese Joséè ila raggiungere la finale di una grande competizione europea con quattro squadre differenti. Porto (Coppa UEFA & Champions League), Inter (Champions League), Manchester United (Europa League) e Roma (Conference League) per loOne. L'articolo proviene da Calcio News 24.

José Mourinho è il primo allenatore a raggiungere la finale di una grande competizione europea con quattro squadre differenti: Porto (Coppa UEFA & Champions League), Inter (Champions League), Man Utd (Europa League) e Roma (Conference League). La Roma, in vantaggio fin dal primo tempo, vola in Albania il prossimo 25 maggio per la finale della UEFA Conference League, alla sua prima edizione, dopo aver battuto il Leicester.