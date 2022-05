M5S, Diaco: Parco Cellulosa riacquisito e riqualificato grazie a noi (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – “Siamo a un passo dalla riapertura del Parco della Cellulosa che era stato riacquisito, dopo 15 anni di totale inerzia e inattività, dal privato al Dipartimento Patrimonio capitolino grazie all’azione della giunta Raggi con la stipula del rogito notarile del 16 dicembre 2020. Adesso l’amministrazione Gualtieri ha gioco facile nel vantarsi di qualcosa avviato e gestito in realtà da noi. “Come amministrazione M5S avevamo infatti stanziato ben 700.00 euro per la messa in sicurezza delle alberature, fondo stralciato poi in bilancio da questa maggioranza, e avviato un piano di gestione del Parco: insomma, il salvataggio prima e la vera riqualificazione poi del Parco la avevamo iniziata noi. Un altro nostro merito intestato da Gualtieri e Alfonsi”. Così in una nota il consigliere ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – “Siamo a un passo dalla riapertura deldellache era stato, dopo 15 anni di totale inerzia e inattività, dal privato al Dipartimento Patrimonio capitolinoall’azione della giunta Raggi con la stipula del rogito notarile del 16 dicembre 2020. Adesso l’amministrazione Gualtieri ha gioco facile nel vantarsi di qualcosa avviato e gestito in realtà da noi. “Come amministrazione M5S avevamo infatti stanziato ben 700.00 euro per la messa in sicurezza delle alberature, fondo stralciato poi in bilancio da questa maggioranza, e avviato un piano di gestione del: insomma, il salvataggio prima e la vera riqualificazione poi della avevamo iniziata noi. Un altro nostro merito intestato da Gualtieri e Alfonsi”. Così in una nota il consigliere ...

