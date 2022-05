Johnny Depp accusato dall'ex moglie Amber Heard: “Mi ispezionò con le dita per cercare la droga” (Di giovedì 5 maggio 2022) Johnny Depp , uomo dalle molte personalità a seconda del tipo di droga che prendeva, sospettoso e accecato dalla gelosia al punto da diventare violento: questo il ritratto della ex star di «Pirati dei... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 5 maggio 2022), uomoe molte personalità a seconda del tipo diche prendeva, sospettoso e accecatoa gelosia al punto da diventare violento: questo il ritratto della ex star di «Pirati dei...

Advertising

raverzx4 : Amber Heard Johnny Depp mi ispezionò con le dita per cercare la droga #5maggio Preoccupante - elenoirebartoli : @Corriere Io credo ad Amber per un semplice motivo: Johnny è un uomo di mezza età che ha voluto sposare una donna m… - Venusg07Giusy : RT @ManeskiVic: Questo è il momento esatto per ricordare a tutti che Johnny Depp ha combattuto come un leone per avere questo, trasmettere… - 3cinematographe : La petizione per riportare #JohnnyDepp nel franchise #PiratideiCaraibi ha ottenuto un nuovo successo grazie al proc… - Luxgraph : Amber Heard contro Johnny Depp: «Personalità diverse a seconda della droga che prendeva» #corriere #news #2022… -