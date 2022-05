Inter-Empoli, Inzaghi: “Partita insidiosa, avremo bisogno del supporto del pubblico” (Di giovedì 5 maggio 2022) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è Intervenuto alla vigilia del match contro l’Empoli, valido per la 36^ giornata di Serie A 2021/2022: “Mi aspetto una Partita insidiosa. Dovremo prestare molta attenzione, ma a fare la differenza saranno le motivazioni. I ragazzi le hanno sempre trovate, dovremo dare il 120% davanti al nostro pubblico“. Sull’avversario, Inzaghi ha detto: “L’Empoli è una squadra organizzata e di qualità, che verrà qui per fare la sua Partita“. Infine, l’allenatore dei nerazzurri ha affermato: “L’obiettivo mio e dello staff è incidere su ciò che abbiamo a prescindere da ciò che faranno gli altri. Il nostro pubblico è meraviglioso, sono sicuro che ci aiuterà a fare una ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Simone, tecnico dell’, èvenuto alla vigilia del match contro l’, valido per la 36^ giornata di Serie A 2021/2022: “Mi aspetto una. Dovremo prestare molta attenzione, ma a fare la differenza saranno le motivazioni. I ragazzi le hanno sempre trovate, dovremo dare il 120% davanti al nostro“. Sull’avversario,ha detto: “L’è una squadra organizzata e di qualità, che verrà qui per fare la sua“. Infine, l’allenatore dei nerazzurri ha affermato: “L’obiettivo mio e dello staff è incidere su ciò che abbiamo a prescindere da ciò che faranno gli altri. Il nostroè meraviglioso, sono sicuro che ci aiuterà a fare una ...

Advertising

DiMarzio : #Pinamonti si racconta alla vigilia della “sua” partita: “Se segno contro l’@Inter non esulto”. Poi il rapporto con… - ESPN_FDJ : ?????????????? ?? ¡El calendario que le resta a Inter y Milan por el Scudetto! ? AC Milan ?? Fiorentina (L) ?? Hellas (V)… - julietbawuah : Serie A title race - 3?? games to go. Milan: 77 pts (Verona, Atalanta, Sassuolo) Inter: 75 pts ( Empoli, Caglia… - carlomilesi2 : @sportmediaset State tutti aspettando che vinca il campionato l'inter...dite che non molla quando invece dovreste d… - MilanNewsit : Inter, Inzaghi: 'Cambia giocare prima del Milan? No. Con Empoli gara insidiosa' -